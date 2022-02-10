زاخاروفا: مسوغات العقوبات البريطانية الجديدة ضد روسيا واضحة للجميع

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “الطبيعة المختلقة لأسباب ومسوغات فرض بريطانيا عقوبات جديدة ضد روسيا واضحة للجميع ولم تعد تفسيرات لندن محل اهتمام أحد”.

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة روسيا اليوم: “إن كل ما يأتي بعد كلمة عقوبات في تفسيرات لندن لم يعد موضع اهتمام أحد لأن الجميع يدركون الطبيعة المصطنعة لذلك”.

وصادق البرلمان البريطاني في وقت سابق اليوم على تعديلات توسع دائرة الأفراد والكيانات الروسية التي قد تفرض لندن عقوبات عليها في حال قررت الحكومة ذلك ولا تنص التعديلات على فرض العقوبات تلقائياً لكنها تتيح للحكومة صلاحيات إضافية في هذا المجال لتستهدف العقوبات المحتملة قطاع الطاقة الروسي والقطاعين المالي والدفاعي.

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