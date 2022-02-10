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لافروف ودي مايو يبحثان المقترحات الروسية للأمن الأوروبي

2022-02-10

موسكو-سانا

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي اليوم المقترحات الروسية للضمانات الأمنية في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية وفق ما نقل موقع روسيا اليوم “إن لافروف أطلع نظيره الإيطالي على التقييمات الروسية لردود حلف الناتو والولايات المتحدة على ما سلمته روسيا من مقترحات حول الاتفاقيات الملزمة قانونياً في المجال الأمني”.

وبحث الوزيران الوضع في شرق أوكرانيا حيث أشار لافروف إلى الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حلف الناتو والمرتبطة بنشاطه للانتشار العسكري في المجال السوفييتي السابق وعسكرة أوكرانيا التي تمارسها بعض دول الغرب.

وأكد لافروف ضرورة مطالبة كييف بأن تلتزم باتفاقات مينسك ورباعية النورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية بشكل تام.

وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة الحوار البناء وتطوير التعاون متبادل المنفعة في المجالات الأساسية بين الجانبين.

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