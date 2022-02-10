الصحة: ازدياد نسبة مراجعي المشافي بشكوى أعراض تنفسية مشابهة لأعراض الإصابة بكورونا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة أنه منذ تاريخ 24 كانون الثاني تم رصد ومتابعة وتطبيق الاستجابة المناسبة حيث تم لحظ ازدياد في عدد مراجعي المشافي العامة بشكوى أعراض تنفسية مشابهة لأعراض الاصابة بفيروس كورونا بدمشق وريفها واللاذقية وطرطوس لافتة إلى أنه يمكن تسجيل زيادة في باقي المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن الخطة الحالية المطبقة بالمشافي هي “أ” وأن نسبة الإشغال في أسرة العناية المشددة تقارب 90 بالمئة وفي أقسام العزل 70 بالمئة مبينة أنه سيتم التوسع بالطاقة الاستيعابية أو الانتقال إلى الخطة “ب” حسب الحاجة وواقع الإصابات.

وكشفت الوزارة في بيانها أن الأعراض الأكثر شيوعاً خلال الفترة الحالية تتجسد في ألم البلعوم والسعال الشديد وارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس ونقص الأكسجة إضافة للأعراض الهضمية.

وأكدت الوزارة أن جميع المرضى المقبولين في العنايات حتى الآن من غير المطعمين مشيرة إلى أن إجمالي عدد المطعمين في سورية بلغ 2719058 منهم 950266 مطعمين بشكل كامل و1765246 جرعة أولى و 3046 جرعة داعمة معززة. وشددت الوزارة في بيانها على أهمية الالتزام بالعزل الذاتي في حال الاشتباه بالإصابة وطلب المشورة الطبية في حال ظهور أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس لافتة إلى أن التطعيم ضد الفيروس متوفر ومتاح بعدة أنواع وهو فعال ويسهم في تقليل عدد الإصابات وشدتها ونسبة الحاجة لدخول العناية والقبولات في المشافي.