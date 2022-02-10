الدنمارك تعلن استعدادها لنشر قوات أميركية على أراضيها

كوبنهاغن-سانا

أعلنت الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي أنها مستعدة لاستقبال جنود أميركيين على أراضيها في إطار اتفاقية دفاعية مشتركة بين الجانبين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسن قولها اليوم للصحفيين إن “الولايات المتحدة تواصلت مع الدنمارك واقترحت تعاوناً دفاعياً ثنائياً” مضيفة إنه لم تحدد بعد الطبيعة الدقيقة لهذا التعاون إن كان يتمثل بوجود جنود أميركيين وعتاد ومعدات عسكرية على أراضي الدنمارك.

وأشارت فريديريكسن إلى أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا تؤكد الحاجة إلى مزيد من التعاون بين دول حلف الأطلسي.

بدوره قال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف إن “حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة هما الضامنان لأمننا عندما تتعرض قيم الغرب للتهديد”.

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