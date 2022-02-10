أرمينيا تفكك شبكة تجسس تعمل لحساب دولة أجنبية

يريفان-سانا

أعلنت أرمينيا اليوم تفكيك شبكة تجسس خطيرة تجمع معلومات استخباراتية عن قواتها المسلحة لحساب دولة أجنبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وكالة الاستخبارات الأرمينية قولها في بيان اليوم إنه ونتيجة للجهود الاستخباراتية أوقف 19 شخصاً بتهمة الخيانة العظمى وبعضهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم.

وأضاف البيان أن “جهاز استخبارات أجنبي شكل شبكة من مواطنين أرمن يعملون لدى القوات المسلحة الأرمينية قامت بجمع معلومات عسكرية حساسة عن المواقع العسكرية الأرمينية والأسلحة والموظفين ووصلت إلى وثائق سرية”.

ونشرت الوكالة تسجيلاً مصوراً يظهر أحد الموقوفين وهو يقول إنه تجسس لحساب إحدى الدول الأجنبية.