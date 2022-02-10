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الطقس غداً.. الحرارة إلى ارتفاع نهاراً وأجواء باردة ليلاً

2022-02-10

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول المعدل أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بمقدمة مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن تضعف الفعالية الجوية ويكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً وبارداً ليلاً بشكل عام ويحذر من تشكل الجليد والصقيع على المرتفعات الجبلية والضباب في معظم المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 14/ 5
المنطقة الجنوبية 14/ 5
المرتفعات الجبلية 8/ناقص 2
المنطقة الوسطى 13/ 4
المنطقة الساحلية 16/ 9
المنطقة الشمالية 13/ 3
منطقة الجزيرة 14/ 4
المنطقة الشرقية 15/ 7
منطقة البادية 13/ 2

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