السفير الصربي يؤكد رغبة رجال الأعمال في بلاده بالاستثمار في سورية

دمشق-سانا

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم اليوم مع سفير جمهورية صربيا لدى سورية رادوفان ستويانوفيتش سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الوزير سالم أن الوزارة تقدم الدعم وفق امكانياتها لكل رجال الأعمال والمستثمرين الذين يقصدون سورية لإقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الجميع وتبسط الإجراءات أمامهم فيما يخص منح سجل تجاري وتسجيل وإقامة الشركات ومنح العلامات التجارية كما تسهل اللقاءات بين رجال الأعمال والتجار السوريين والصرب عبر غرف التجارة.

السفير الصربي أعرب بدوره عن رغبة رجال الأعمال واصحاب الشركات الصرب بالاستثمار في سورية ولا سيما في هذه الفترة التي بدأت تشهد تعافي سورية وعودة العجلة الاقتصادية للدوران بعد مرحلة عصيبة مرت بها.

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