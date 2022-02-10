القضاء الفرنسي يرفض التماس الأسير اللبناني جورج عبد الله بترحيله

باريس-سانا

رفض القضاء الإداري الفرنسي التماساً قدمه الأسير اللبناني جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية والمحكوم بالسجن مدى الحياة بترحيله إلى بلاده.

وفي قرارها الذي نقلته وكالة فرانس برس تذرعت محكمة باريس الإدارية أنها غير مخولة بإصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار قرار كهذا فيما رفضت وزارة الداخلية الفرنسية التعليق على القرار.

وكان محامو عبد الله يعتبرون قرار الترحيل هذا مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه.

وسجن جورج ابراهيم عبد الله البالغ سبعين عاماً من العمر قبل 38 عاماً تقريباً.

وصدر في العام 1987 حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة مشاركته في عملية اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي.

وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999 بموجب القانون الفرنسي لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رفضت نتيجة تعنت السلطات الفرنسية.

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