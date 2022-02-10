الطليعة يحرز لقب بطولة حماة بالكيك بوكسينغ للناشئين

حماة-سانا

أقامت اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ بحماة اليوم بطولة المحافظة بفئة الناشئين في صالة ألعاب القوة في الملعب البلدي.

وأسفرت نتائج الأوزان عن فوز لاعب النواعير عبد العزيز عبد القادر بلقب وزن 40 كغ ولاعبي الطليعة محمد شهم بوزن 44 كغ وأمير سراقبي بوزن 48 كغ وعلي بدوي بوزن 55 كغ فيما فاز لاعب المركز الرياضي عبد المنعم مغمومة بوزن 57 كغ ولاعب مصياف ليث يوسف بلقب وزن 63 كغ.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ بحماة باسل حصرية لمراسل سانا إلى أن نادي الطليعة استطاع أحراز المركز الأول بالبطولة التي تميزت بالقوة والمشاركة الواسعة وظهر فيها العديد من المواهب الواعدة التي سيكون لها مستقبل جيد، مبيناً أنه تم في نهاية البطولة تشكيل منتخب حماة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية المقبلة بالناشئين من اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى في أوزانهم.

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