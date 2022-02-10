تخصيص أربع مدارس في السويداء لتعليم منهاج الفئة (ب)

السويداء-سانا

خصصت مديرية تربية السويداء أربع مدارس لتعليم منهاج الفئة “ب” ضمن حملة “قوتي في تعليمي” لتشجيع الأهالي على تسجيل أبنائهم في المدارس المخصصة لتعليم منهاج الفئة “ب” ممن لديهم فاقد تعليمي ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدارس من عمر 8 وحتى 15 سنة.

معاون مدير تربية السويداء للتعليم الأساسي أكرم الحسنية أوضح لـ سانا أن المدارس تتوزع على ساحة المحافظة لتعليم منهاج الفئة “ب” وتمت مراعاة أماكن وجود من هم في سن التعليم من 8 إلى 15 سنة مبيناً أن المدارس شملت مدرسة الشهيد إياد زين الدين في مدينة السويداء ومدرسة الشهيد حسين القنطار في قرية كناكر ومدرسة الشهيد سلمان الجرماني في بلدة رساس ومدرسة الشهيد مفيد السلمان في بلدة عرى.

وأوضح الحسنية أنه تم ضمن الحملة عقد مجالس أولياء الأمور في المدارس المذكورة وتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المناطق التي يوجد فيها أطفال ضمن الفئة المستهدفة لتشجيع الأهالي على عودة أبنائهم للمدارس وشرح كل التعليمات اللازمة حول منهاج الفئة “ب” إضافة إلى طباعة بروشورات خاصة بالحملة وتوزيعها عبر المدارس لاستقبال كل التلاميذ الذين لديهم فاقد تعليمي لافتاً إلى أن عدد التلاميذ الذين سجلوا منذ بدء الحملة بلغ 68 تلميذاً بينهم 25 من الذكور والباقي من الإناث.

وبدأت حملة “قوتي في تعليمي” في الـ 30 من كانون الثاني الماضي وتستمر حتى الـ 13 من شباط الجاري.

سهيل حاطوم

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