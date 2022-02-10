للمرة الثانية.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

لندن-سانا

أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز اليوم عن إصابة الأخير بفيروس كورونا للمرة الثانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مقر إقامة الأمير كلارنس هاوس قوله في بيان اليوم: إن الفحوص أثبتت إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا وهو الآن في العزل الذاتي مشيراً إلى أنه ألغى ارتباطاته المحددة لليوم.

وكان تشارلز 73 عاماً وزوجته كاميلا حضرا الليلة الماضية احتفالاً للصندوق البريطاني الآسيوي في المتحف البريطاني والتقطت صور له وهو يصافح عدة أشخاص في الحفل بمن فيهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وأصيب أمير ويلز للمرة الأولى بفيروس كورونا في آذار من عام 2020.

وتقع بريطانيا في المرتبة الخامسة من حيث إصابات كورونا حول العالم وذلك مع إجمالي بلغ حتى الآن 18 مليوناً و119 إصابة فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 158953 حالة.

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