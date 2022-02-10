مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار باشاغا رئيسا للحكومة

طرابلس-سانا

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي اليوم أن المجلس صوت على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة.

ونقلت وسائل اعلام ليبية عن المتحدث قوله: إن مجلس النواب صوت خلال جلسته المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد وبإجماع 132 عضواً حضروها على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيساً للحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن في وقت سابق أنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف صالح: “أبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب”.

وكان باشاغا والبيباص عرضا برنامجهما لترؤوس الحكومة الليبية خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

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