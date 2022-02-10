توزيع الدفعة الثالثة من المرحلة الأخيرة للسكن في ضاحية الديماس خلال النصف الثاني من العام الحالي

دمشق-سانا

تواصل المؤسسة العامة للإسكان جلسات تخصيص 2080 مسكناً شبابياً للمكتتبين في منطقة توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق للمرحلة الأخيرة مع الإعلان عن بدء توزيع الدفعة الثالثة من المرحلة الأخيرة في ضاحية الديماس في النصف الثاني من العام الحالي.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف لفت خلال اطلاعه اليوم على واقع جلسة التخصيص في ضاحية قدسيا إلى أن عملية التخصيص هي الدفعة الثانية من المرحلة الأخيرة في برنامج السكن بمحافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة والقنيطرة ويصل العدد الإجمالي للشقق المعلن عن تخصيصها بهذه المرحلة إلى نحو 3000 شقة.

وذكر الوزير عبد اللطيف أن “عمليات التخصيص تتم بشفافية وفق تشديد على تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال قاعدة بيانات تتضمن شرحا للمستفيدين من التخصيص وأماكن الشقق وغيرها وإمكانية زيارة الموقع قبل عملية الانتقاء حيث توجد فرق تساعد في إرشادهم على أرض الواقع”.

وتضمنت خطة التخصيص التي وضعتها الوزارة العام الماضي توزيع 6000 شقة وفق الوزير عبد اللطيف موضحاً أن توزيع الدفعة الثالثة من المرحلة الأخيرة في ضاحية الديماس سيبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي.

من جانبه لفت مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن اللحام إلى أن عملية التخصيص بدأت في كل من المحافظات المذكورة دمشق وريفها والقنيطرة وحلب وحمص في الوقت نفسه وتم تخصيص ريف دمشق بـ 2080 شقة مشيراً إلى أن عملية التخصيص في محافظات اللاذقية ودير الزور والسويداء وحماة تبدأ الأسبوع القادم.

بدوره أوضح رئيس لجنة التخصيص المهندس عبدالله أبو خازم أن جلسات التخصيص بدأت في الـ 18 من الشهر الماضي ويخصص يومياً في ضاحية قدسيا نحو 40 اسما وفق دور معتمد أما بحضور شخصي للمكتتب أو عن طريق وكيل يحمل وكالة قانونية عن الشخص المكتتب وفي حال غياب صاحب الاكتتاب والوكيل يتم تأجيل التخصيص إلى المرحلة القادمة.

وفي حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة من قبل المخصص لفت ابو خازم إلى ضرورة استكمالها وإعادة التخصيص في وقت لاحق مشيراً إلى وجود مهندسين خلال الجلسات للإجابة عن استفسارات المكتتبين.

مدى علوش

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