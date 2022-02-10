عبد اللهيان: أمريكا والأطراف الغربية أمام اختبار كبير في فيينا

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن موعد انتهاء المفاوضات الجارية في فيينا ستحدده إرادة الأطراف الغربية من خلال التزامها الكامل برفع الحظر المفروض على إيران وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها.

وفي كلمة له اليوم أمام السفراء الأجانب لدى طهران بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران قال عبد اللهيان إن “أمريكا والأطراف الغربية أمام اختبار كبير في فيينا اليوم لإظهار سلوكهما الحقيقي أمام المجتمع الدولي” مشدداً على أن بلاده عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد خلال مفاوضات فيينا مع مجموعة أربعة زائد واحد.

وأشار عبد اللهيان إلى أن الشعب الإيراني أثبت خلال الفترة الماضية أنه “يبادل الاحترام بالاحترام ويرد على التهديد بالمقاومة.

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