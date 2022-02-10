زراعة أكثر من 423 ألف دونم بالقمح والشعير في السويداء

السويداء-سانا

وصلت المساحات المزروعة بالقمح في السويداء منذ بداية الموسم الحالي ولغاية تاريخه إلى 245160 دونما فيما بلغت المساحات المزروعة بالشعير 178810 دونمات.

وأشار معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى تحسن نسب تنفيذ خطط زراعة المحصولين بشكل جيد عن الفترة الماضية مبيناً أن المساحات المزروعة بالقمح البعل بلغت نحو 238870 دونماً بنسبة تنفيذ 70 بالمئة من إجمالي الخطة التي بدأ يتزايد تنفيذها مؤخراً بعد الهطولات المطرية فيما بلغت المساحات

المزروعة بالقمح المروي 6290 دونماً بنسبة تنفيذ قدرها 104 بالمئة من الخطة البالغة 6050 دونماً.

وبين شهيب أن المساحات المزروعة بالشعير جميعها بعلية وتشكل نحو 85 بالمئة من إجمالي الخطة مشيراً إلى أن عمليات الزراعة للمحصول شارفت على الانتهاء وتقتصر بالفترة الحالية على بعض المواقع.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء اعتمدت خطة لزراعة 346000 دونم بالقمح و210 آلاف دونم بالشعير للموسم الحالي.

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