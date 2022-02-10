إقبال كثيف على عملية التسوية بداريا في يومها الأول

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيسي: حل الأزمة في سورية واليمن أولوية بالنسبة لإيران
2022-02-10
الحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2022-02-09
القومي الاجتماعي في لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2022-02-09
حزب البعث في اليمن يدين العدوان الإسرائيلي على سورية
2022-02-09
اليمن تدين العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق
2022-02-09
روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مناطق في محيط دمشق
2022-02-09
الدفاع الروسية تحذر من هجمات يخطط لها الإرهابيون في سورية
2022-02-09
محليات
القبض على شخص يقوم بنقل وتوزيع المخدرات على محافظات عدة
2022-02-10
المهندس عرنوس: هدف إعادة هيكلة الدعم اقتصادي واجتماعي ووطني
2022-02-10
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 60 مم في عين حلاقيم بحماة
2022-02-10
السورية للاتصالات: عودة كل دارات الانترنت إلى الخدمة
2022-02-10
أجواء ماطرة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي
2022-02-10
شيوخ العشائر والقبائل العربية يدعون إلى الانضمام إليها… إقبال كبير على تسوية مسكنة بريف حلب-فيديو
2022-02-09
إطلاق المشروع الوطني لإحياء نهر بردى من مدرج جامعة دمشق
2022-02-09
رياضة
مانشستر سيتي يفوز على برينتفورد ويعزز صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز
2022-02-10
فوز المجد على العربي وتعادل الكسوة مع جرمانا في دوري الدرجة الأولى
2022-02-09
البريطاني نوريس يقود فريق مكلارين في فورمولا 1
2022-02-09
غسان معتوق مدرباً لمنتخب سورية لكرة القدم للرجال
2022-02-09
إنتر ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا
2022-02-09
نيوكاسل يونايتد يفوز على إيفرتون
2022-02-08
كيليني قائد يوفنتوس يغيب بسبب الإصابة
2022-02-08
اقتصاد
توفير 997 ألف ليتر مازوت لتنفيذ خطة زراعة القمح والشعير بالسويداء
2022-02-10
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2022-02-10
رئيس الحزب القومي السلوفاكي: واشنطن تسعى لضمان تفوق الدولار على اليورو
2022-02-10
بيع نحو 1500 طن من بذار القمح لتنفيذ الخطة الزراعية في السويداء
2022-02-10
أسباب موت وهجرة النحل بدرعا
2022-02-09
إسبانيا تحذر من فشل الاتحاد الأوروبي في وضع معيار ذهبي للاستثمارات بالطاقة الخضراء
2022-02-09
انخفاض احتياطيات الغاز في ألمانيا إلى مستوى مقلق
2022-02-09
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الشريط الأخباري
بدء عملية التسوية في مدينة داريا بريف دمشق
المهندس عرنوس: هدف إعادة هيكلة الدعم اقتصادي واجتماعي ووطني
عملية التسوية مستمرة في مركزي السبخة ومسكنة
السورية للاتصالات: عودة كل دارات الانترنت إلى الخدمة
أجواء ماطرة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي
الصحة: تسجيل 124 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 340 حالة ووفاة 3
استشهاد طفل بقصف لطائرة مسيرة للاحتلال التركي في قرية البهيرة بريف الحسكة
سورية تدين العدوان الإسرائيلي وتحذر من استمراره: سينعكس وبالاً على من يقوم به ويشجعه
إقبال كثيف على عملية التسوية بداريا في يومها الأول
2022-02-10
تصوير: كناز عثمان
تسوية داريا
2022-02-10
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