توفير 997 ألف ليتر مازوت لتنفيذ خطة زراعة القمح والشعير بالسويداء

السويداء-سانا

وصلت كميات المازوت المخصصة والمباعة للمزارعين لزوم تنفيذ خطة زراعة محصولي القمح والشعير للموسم الحالي إلى نحو 997 ألف ليتر شملت مختلف مناطق المحافظة.

وذكر نائب رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء ركان الصحناوي لمراسل سانا أن نسبة التوزيع تجاوزت 89 بالمئة من إجمالي الاحتياج الفعلي لزراعة المحصولين البالغ مليوناً و112 ألف ليتر مشيراً إلى استمرار عمليات توفير المازوت خلال الأيام القادمة.

وأشار الصحناوي إلى أن توفير المازوت يجري بموجب جداول الاحتياج التي تقدمها الجمعيات الفلاحية ويتم إيصاله بصهاريج من خلال محطتي الاتحاد في مدينة السويداء وقرية سليم إلى قرى ومناطق الزراعة بمناطق المحافظة مبينا أنه تم أيضاً خلال الموسم الحالي توفير أكثر من 71 ألف ليتر مازوت للزراعة المعتمدة على الآبار المروية.

وتبلغ خطة زراعة محصول القمح بالسويداء للموسم الحالي 34600 هكتار والشعير 21000 هكتار.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency