عودة معظم الخدمات إلى بلدة بسيمة تسهم بعودة 300 عائلة إليها

ريف دمشق-سانا

عادت 300 عائلة إلى بلدة بسيمة في منطقة وادي بردى بريف دمشق بعدما قامت بتأهيل منازلها في حين تمت الموافقة على المباشرة بتأهيل 245 منزلاً من قبل المكتب الإغاثي في محافظة ريف دمشق وفق رئيس المجلس المحلي في جديدة الوادي أحمد نصرة.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين نصرة أن عودة معظم الخدمات وتأهيل البنى التحتية المدمرة بفعل الإرهاب أسهمت بعودة سريعة لهذه العائلات مشيراً إلى فتح جميع الشوارع على أن يبدأ تعبيدها بعد تحسن الأحوال الجوية وصيانة الأرصفة والمنصفات.

وأوضح نصرة أنه تم تمديد 50 بالمئة من شبكة الكهرباء وإجراء صيانة لشبكة الصرف الصحي وتمديد شبكة مياه جديدة لكامل البلدة وتخصيص مركز الضخ بمحولة كهربائية إلى جانب تأهيل مدرسة حلقة أولى تشمل 16 غرفة صفية.

وحسب رئيس المجلس تم الانتهاء من تأهيل المركز الصحي وسيوضع في الخدمة خلال أقل من شهر إضافة إلى تأهيل وفتح أقنية الري لسقاية الأراضي الزراعية وتوزيع غراس مثمرة على المزارعين الذين عادوا إلى أراضيهم.

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