القبض على شخص يقوم بنقل وتوزيع المخدرات على محافظات عدة

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية القبض على شخص يقوم بنقل المواد المخدرة من ريف دمشق إلى المحافظات الأخرى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه بعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية عن قيام شخص بمحاولة نقل مواد مخدرة من محافظة ريف دمشق إلى باقي المحافظات وتوزيعها ومنها محافظة اللاذقية توجهت دورية من الفرع إلى محافظة ريف دمشق حيث قامت بالقبض على المشتبه به تحت جسر يبرود.

وأوضح البيان أنه أثناء تفتيش السيارة الخاصة للمقبوض عليه وهي نوع كيا ريو تمت مصادرة كميات من المواد المخدرة تضمنت نحو 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن دولاب احتياطي في صندوق السيارة و314 غراماً من مادة الهيرويين ونحو 6 غرامات من مادة الكوكائين.

وأشار البيان إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بحيازته المواد المخدرة ونقلها على متن سيارته مقابل المنفعة المادية لصالح شخص آخر متوار حيث تم حجز السيارة ومصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين.

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