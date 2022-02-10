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الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس سعودية في محافظة حجة

2022-02-10

صنعاء-سانا

أسقط الجيش اليمني فجر اليوم طائرة تجسس تابعة للنظام السعودي في محافظة حجة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تصريح لوكالة سبأ اليمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.

واستشهد يمنيان أمس جراء قصف لقوات النظام السعودي استهدف المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال البلاد بالتوازي مع عشرات الغارات على محافظتي صنعاء وحجة.

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