10 شباط 2018- الدفاع الجوي السوري يسقط مقاتلة للاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة الجليل الفلسطينية

دمشق-سانا

1258- سقوط بغداد في أيدي المغول وانتهاء عصر الخلافة العباسية.

1863- المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.

1927- تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.

1931- نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

1932- سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.

1943- الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري ويعد هذا البيان النص المرجعي لحركة التحرر الجزائرية التي انتهت باستقلال الجزائر.

1972- انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

2008- منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرين المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخه.

2018- الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري يسقط مقاتلة لكيان الاحتلال الإسرائيلي من طراز إف 16 فوق منطقة الجليل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ويصيب أخرى خلال تصديه لعدوان جوي.

2021- وصول مسبار الأمل الإماراتي ومسبار تيان وين 1 الصيني إلى المريخ يومي الـ 9 والـ 10 من شباط على التوالي.

من مواليد هذا اليوم..

1890- بوريس باسترناك كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.

1897- جون إندرز طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

1902- والتر براتين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.

من وفيات هذا اليوم..

1755- مونتسكيو فيلسوف فرنسي.

1837- ألكسندر بوشكين شاعر روسي.

1923- فيلهلم كونراد رونتغن عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901.

2005- آرثر ميلر روائي مسرحي أمريكي.

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