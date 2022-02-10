10 شباط 2018- الدفاع الجوي السوري يسقط مقاتلة للاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة الجليل الفلسطينية

دمشق-سانا
1258- سقوط بغداد في أيدي المغول وانتهاء عصر الخلافة العباسية.
1863- المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة.
1927- تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية والاستعمار في بروكسل ببلجيكا.
1931- نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
1932- سعيد بن تيمور يتولى حكم عمان ومسقط بعد تنحي أبيه تيمور بن فيصل.
1943- الزعيم الجزائري فرحات عباس يصدر بيانا للشعب الجزائري ويعد هذا البيان النص المرجعي لحركة التحرر الجزائرية التي انتهت باستقلال الجزائر.
1972- انضمام إمارة رأس الخيمة إلى اتحاد الإمارات العربية المتحدة.
2008- منتخب مصر لكرة القدم يحصد كأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرين المقامة في غانا للمرة السادسة في تاريخه.
2018- الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري يسقط مقاتلة لكيان الاحتلال الإسرائيلي من طراز إف 16 فوق منطقة الجليل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ويصيب أخرى خلال تصديه لعدوان جوي.
2021- وصول مسبار الأمل الإماراتي ومسبار تيان وين 1 الصيني إلى المريخ يومي الـ 9 والـ 10 من شباط على التوالي.
من مواليد هذا اليوم..
1890- بوريس باسترناك كاتب وشاعر روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958.
1897- جون إندرز طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.
1902- والتر براتين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1956.
من وفيات هذا اليوم..
1755- مونتسكيو فيلسوف فرنسي.
1837- ألكسندر بوشكين شاعر روسي.
1923- فيلهلم كونراد رونتغن عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901.
2005- آرثر ميلر روائي مسرحي أمريكي.
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