انطلاق مناورات (عزيمة الاتحاد) الروسية البيلاروسية

مينسك-سانا

بدأت روسيا وبيلاروس مناورات عسكرية مشتركة اليوم تحت اسم (عزيمة الاتحاد 2022) وذلك في إطار المرحلة الثانية من اختبار قوات الرد السريع في دولة الاتحاد التي تجمع البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن هذه المناورات تتم للتدرب على تنفيذ مهام التصدي للعدوان الخارجي من خلال القيام بعملية دفاعية وكذلك لمكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.

وسيتم خلال المناورات تعزيز الأمن على حدود الدولة لمنع تغلغل الجماعات المسلحة وإغلاق قنوات نقل الأسلحة والذخيرة والبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع للعدو المفترض وتدميرها.

وتجري المناورات في ميادين التدريب البيلاروسية دومانوفسكي وجوزسكي وأوبوز ليسنوفسكي وبريست وأوسيبوفيتشسكي وكذلك في مناطق معينة من أراضي بيلاروس وسيتم استخدام مطارات بارانوفيتشي ولونينتس وليدا وماشوليشي.

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