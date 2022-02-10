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مصر تسجل 57 حالة وفاة و2191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022-02-10

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 57 حالة وفاة و2191 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى 446308 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 23110 حالات.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 2428 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 380028 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 60 حالة وفاة و2194 إصابة بفيروس كورونا.

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