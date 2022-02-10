إخلاء سبع مدارس في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنابل

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم أنه تم إخلاء سبع مدارس أغلب تلاميذها من السود في واشنطن بسبب تهديدات بوجود قنابل.

ونقلت رويترز عن إدارة شرطة مقاطعة كولومبيا قولها إن مدرسة ثانوية تلقت تهديدا أثناء زيارة زوج كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لها مشيرة إلى أن أربع مدارس ثانوية عامة وثلاث مدارس مستقلة تلقت تهديدات بوجود قنابل وأعلنت شرطة واشنطن لاحقا عدم وجود أي مواد خطيرة في مدرسة دنبار الثانوية مؤكدة عدم وجود متفجرات أيضا في المدارس الأخرى.

ولم تشر السلطات إلى وجود أي صلة عرقية في موجة التهديدات بالقنابل لكن مثل هذه الحوادث أثارت مخاوف بين مجتمعات السود التي تشعر بالفعل بالقلق من سلسلة تهديدات بالقنابل تلقتها ما لا يقل عن 12 كلية وجامعة تاريخية للسود الأسبوع الماضي في أنحاء البلاد.