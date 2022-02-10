احتفالية طفولة وإبداع تكرم الفائزين بمسابقات وزارة الثقافة لعام 2021

دمشق-سانا

الارتقاء بمستوى إبداعات الطفولة وتشجيع المواهب بأشكالها كافة هو تقليد سنوي تحرص عليه وزارة الثقافة كل عام ولأجل ذلك كرمت مديرية ثقافة الطفل فيها الفائزين بالمسابقات الأدبية والفنية لأبناء الشهداء والأطفال ذوي الإعاقة والمسابقات السنوية لعام 2021 ضمن احتفالية طفولة وإبداع.

وكرم في الاحتفالية التي استضافها المركز الثقافي العربي بكفرسوسة أطفال موهوبون في مجالات الرسم والخط والتصوير الضوئي والشعر والقصة والمقالة مقسمين على فئات عمرية من السابعة وحتى السابعة عشرة.

وقالت ملك ياسين مديرة مديرية ثقافة الطفل لسانا: “إن الهدف الذي تسعى إليه هذه الاحتفالية هو تنمية الذائقة الفنية لدى الأطفال وصقل المهارات والمواهب” مبينة أن هذه الاحتفالية تندرج ضمن خطة الوزارة لتشجيع الأعمال الفنية والأدبية والتركيز على مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة ودعم مواهبهم.

وتأتي الاحتفالية وفقاً لياسين حصيلة نتاج مشروع لعام كامل مع الأطفال بورشات عمل أدبية وفنية تجذب مشاركة واسعة من الأطفال بإبداعاتهم التي يستحقون عليها التكريم.

وكان من اللافت حضور عائلات وأصدقاء الأطفال المكرمين الذين تفاعلوا مع موسيقا وغناء طلبة معهد صلحي الوادي للموسيقا بقيادة سومر نجار حيث قدم مجموعة من المواهب الشبابية المنوعة.

وغنى الطالب يزن كفا أغنية للموسيقار ملحم بركات بينما قدم الطالب عبد الرحمن الحلبي أغنية قولي عملك إيه للموسيقار محمد عبد الوهاب ليهنأ نجار الأطفال الموهوبين بطريقته الخاصة بمشاركتهم أغاني عن النجاح مع طلاب المعهد.

وذكرت الطفلة سيدرا شيخاني الحائزة المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة لذوي الإعاقة أن الأمل بالحياة والمستقبل هو ما دفعها لكتابة قصتها (في أمل) التي حازت فيها المركز الأول شاكرة وزارة الثقافة على تشجيعها ودعمها المستمر المواهب.

وترافقت الاحتفالية مع معرض لأعمال الأطفال الفائزين بالمسابقات الفنية (رسم-تصوير ضوئي-خط عربي) لعام 2021.

ميس العاني

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