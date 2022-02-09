منبر دار الأسد للثقافة في اللاذقية يستضيف لقاء لثلاثة شعراء

اللاذقية-سانا

استضافت قاعة النشاطات في دار الأسد باللاذقية اليوم لقاء شعرياً لثلاثة شعراء تنوعت قصائدهم ما بين الوطنية والوجدانية والغزلية.

وشاركت الشاعرة وفاء دلا التي قدمت من مدينة السلمية بعدة قصائد تنوعت ما بين الوجدانية والوطنية والإنسانية وجاءت قصيدتها بعنوان “رسولة الإدهاش” لتعبر عن حالة المرأة المبدعة ومعاناتها أما قصيدتها حلم الوردة فتحدثت فيها عن المرأة وهي تقاوم لإثبات وجودها في المجتمعات العربية فضلاً عن قصيدة وطنية بعنوان “ملحمة الدمع” تناولت أوجاع سورية خلال الحرب وما طالها من آلام وأحزان.

وجاءت مشاركة الشاعر جابر صادق بأربع قصائد الأولى بعنوان الضياع وفيها دعوة إلى أبناء سورية لإعادة بناء الوطن وقصيدة ثانية بعنوان إلى شريكة العمر التي هي الزوجة والأم بوصفها تحمل الهم الأكبر في بناء الأسرة إضافة إلى قصيدتين الأولى بعنوان ماذا سأكتب وهي عبارة عن تساؤلات والأخرى بعنوان شكوى وهي نص وجداني حاكى قصيدة محاكاة مالك بن الريب في رثاء النفس.

وقرأ الشاعر مجد ياسين قصيدة عنوانها هذيان تدور حول قلق أصاب الشاعر وهو يناجي حبيبته وقصيدة أخرى بعنوان شغف تدور حول الأم والوطن والحبيبة عبر مجموعة من الهواجس انتابت جندياً وهو على جبهات القتال ما بين شوقه لأسرته واندفاعه لرد الشر عن أرضه.

غفار ديب

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