دراسة تحذر من الزيادة المتسارعة لمستويات الميثان

لندن-سانا

حذرت دراسة بريطانية من الزيادة المتسارعة لمستويات غاز الميثان الموجودة في الغلاف الجوي.

ووفقاً لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أوضح باحثون من جامعة لندن بالمملكة المتحدة أن غاز الميثان في الغلاف الجوي تجاوز 1900 جزء في المليار وهو ما يعادل ثلاثة مستويات مما كان قبل الثورة الصناعية وذلك وفقا لبيانات الطائرات والأقمار الصناعية الخاصة لتتبع الميثان.

ولفت الباحثون إلى أنهم صنعوا نماذج حاسوبية لفهم سبب الزيادة حيث أن الميثان يعد أقوى بـ28 مرة من ثاني أكسيد الكربون ما سيؤدي إلى زيادات أكبر وأسرع في متوسط درجات الحرارة العالمية.

وقال إيوان نيسبت عالم الأرض في جامعة لندن: “إن مستويات الميثان تنمو بسرعة خطيرة وباتت تشكل الآن تهديداً كبيراً للجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري” مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في مستويات الميثان سببها الأنشطة البشرية المباشرة بما في ذلك التوسع في استخدام النفط والغاز والانبعاثات من مكبات النفايات.

والميثان من الغازات الدفيئة الخطيرة والقوية وتتراوح مصادره من الأراضي الرطبة الطبيعية إلى النشاط البشري.

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