مقتل شخصين جراء إطلاق نار بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة

واشنطن-سانا

قتل شخصان اليوم نتيجة إطلاق نار من قبل مسلح مجهول بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ونقلت “اسوشييتد برس” عن مصادر محلية بالشرطة قولها: إن المشتبه به فر من مكان الحادث بعد وقت قصير من وقوع إطلاق النار حيث قامت الشرطة بملاحقته وانتهى الأمر باصطدام سيارة المشتبه به بحافلة مدرسية والتي تقل طلاباً للمدرسة ولم يصب أحد من الطلاب بأذى في حين لاذ المجرم بالفرار مرة أخرى وعلى الفور باشرت السلطات بفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الجريمة والكشف عن هوية الفاعل.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق اليوم العثور على ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار في هاريسبرج إحدى ضواحي بنسلفانيا حيث تم العثور على الضحايا داخل منزل.

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