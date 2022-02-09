موسكو: لن نسمح للولايات المتحدة والناتو بتقرير ما يمثل تهديداً لنا

فيينا-سانا

أكد رئيس الوفد الروسي للمفاوضات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا قسطنطين غافريلوف أن بلاده لن تسمح لحلف شمال الأطلسي وواشنطن بأن يقررا عوضاً عنها ما الذي يمثل تهديداً لها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن غافريلوف قوله خلال جلسة لمنتدى التعاون في مجال الأمن التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “لقد أظهرت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة استعدادها لمعالجة القضايا المحورية المتعلقة بالأمن الأوروبي ولن تسمح بلادنا بأن تكون الولايات المتحدة والناتو من يقرران بدلاً عنا ما الذي يشكل تهديداً لروسيا وما لا يشكله”.

وأشار غافريلوف إلى أن بلاده تشاهد وعلى مدار سنوات توجهات مقلقة متعلقة بتمدد الناتو ونشر عناصر الدرع الصاروخية في أوروبا وإقامة منشآت عسكرية جديدة ونشر قوات أجنبية على أراضي دول أخرى بالقرب من الحدود الروسية مشدداً على أن روسيا ليست من تلك الدول التي يناسبها هذا الوضع.

وأوضح غافريلوف أنه يجب على الغرب أن يأخذ بالحسبان موقف موسكو وأن يفكر في خطوات كفيلة برفعها مؤكداً على أن أولوية روسيا الآن هي المفاوضات مع الولايات المتحدة والناتو والتي تسعى موسكو فيها إلى الحصول على ضمانات أمنها الملزمة قانوناً من واشنطن وبروكسل ولم يستبعد الدبلوماسي الروسي أن يقوم منتدى التعاون في مجال الأمن في حال إحراز تقدم في المفاوضات المذكورة بتبني قرار بالإجماع بشأن الضمانات.

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