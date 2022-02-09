رئيسي: تمسك واشنطن بنهج ترامب يعد عثرة في مفاوضات الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي اليوم أن تمسك الإدارة الأمريكية بسياسات حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب يعد حجر عثرة أساس في مسار التقدم بالمفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي.

وأعرب رئيسي اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو عن استعداد بلاده لرفع مستوى العلاقات والتعاون مع سائر البلدان بما فيها اليابان وذلك في إطار تحقيق المصالح المتبادلة مشيراً إلى أن طهران وطوكيو تستطيعان أن تساهما في توسيع نطاق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهة ثانية حذر رئيسي من أن التدخلات الاجنبية تشكل السبب الرئيس في انعدام الأمن داخل المنطقة داعياً إلى حل الأزمة اليمنية عبر الاحتكام إلى (الحوار اليمني اليمني).

من جانبه أعرب فوميو عن رغبته في رفع مستوى العلاقات وتفعيل الطاقات المشتركة للتعاون بين طوكيو وطهران.

وتمت المباشرة بمحادثات استعادة الاتفاق النووي في ربيع العام الماضي بين إيران والدول التي لا تزال طرفاً في الاتفاق وهى المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا بينما يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة.

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