كوبا تستنكر استمرار الإجراءات القسرية الأمريكية ضد شعبها

هافانا-سانا

استنكر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز اليوم استمرار الإجراءات القسرية الأمريكية ضد الشعب الكوبي.

وأشار برونو رودريغيز في تغريدة على تويتر إلى “أن الإدارة الأميركية لم تجد أي دليل على أي هجوم ضد دبلوماسيين في هافانا وعلى الرغم من ذلك لا تزال واشنطن تطبق إجراءات قسرية ضدنا”.

وكانت الحكومة الكوبية أكدت مؤخراً أن الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض عليها منذ ستين عاماً ينتهك القانون الدولي ويضفي طابعاً رسمياً للأعمال العدوانية وأحادية الجانب التي كان يجري القيام بها ضد كوبا منذ عشرات السنين.

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