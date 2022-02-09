روسيا تطور منصاتها لاختبار محركات صواريخ الفضاء

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية أن الخبراء الروس نجحوا بإدخال تعديلات على المنصات التي يستخدمونها لاختبار محركات صواريخ الفضاء.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الخدمة الصحفية للمؤسسة قولها في بيان “تستعد شركة (انيرغوماش) الروسية لإجراء اختبارات على المنظومة الجديدة التي ركبت في المنصة رقم 1 التي طورتها روسيا لتحسين جودة اختبارات محركات (ار دي 171 ام في) العاملة بالوقود السائل والمخصصة لصواريخ الفضاء”.

وأضاف البيان “إن المنظومة الجديدة ستعمل على أتمتة عمليات جمع وتخزين ومعالجة البيانات حول المحركات التي يتم اختبارها”.

بدوره ذكر المدير العام للمؤسسة إيغور أربوزوف أنه لاستحداث المنظومة الجديدة اعتمد الخبراء الروس مئات الخوارزميات الرقمية واستخدموا أحدث المعدات التقنية المتطورة، مبيناً أن المنظومة ستساعد على زيادة دقة اختبارات الاحتراق الخاصة بمحركات الصواريخ وستدعم آليات التحليل النوعي للبيانات أثناء الاختبارات.

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