غارات طيران النظام السعودي تتواصل على اليمن

صنعاء-سانا

شن طيران النظام السعودي سلسلة غارات على محافظة حجة اليمنية مستهدفاً منازل وأملاك اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني قوله: إن طيران النظام السعودي استهدف بـ 11 غارة مديرية حرض في المحافظة مديناً استهداف قوى النظام السعودي للمدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في ظل صمت دولي.

وفي سياق متصل ارتكبت قوات النظام السعودي ومرتزقتها 68 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة أن من بين الخروقات غارتين للطيران التجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية و17 خرقاً بقصف مدفعي و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

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