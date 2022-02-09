ارتفاع حجم تخزين سد الشهيد باسل الأسد بطرطوس

طرطوس-سانا

أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة طرطوس خلال الأسابيع الماضية إلى زيادة حجم تخزين سد الشهيد باسل الأسد إلى 54 مليون متر مكعب من أصل 103 أمتار مكعبة حجم التخزين الكلي للسد.

وفي تصريحات لمراسلة سانا بين مدير الموارد المائية بطرطوس محمد محرز إن الامطار التي شهدتها المحافظة والثلوج التي تساقطت أدت لجريان الأنهار وتدفق الينابيع بشكل أمنت فيه واردات للسدود الـ 4 في طرطوس وهي سد الشهيد باسل الأسد والصوراني وخليفة والدريكيش.

ولفت محرز إلى أن سد الشهيد باسل الأسد يروي نحو 10 آلاف و160 هكتاراً من الأراضي الزراعية في سهل عكار، مبيناً أن سدود المحافظة الأخرى بلغت حجم تخزينها الأعظمي وهي الدريكيش بسعة تخزينية بلغت 6 ملايين متر مكعب وخليفة بسعة 3 ملايين متر مكعب.

وأوضح مدير سد الصوارني حسين سليمان أن السد البالغ حجم تخزينه4 ملايين ونصف المليون متر مكعب وصل إلى تخزينه الأعظمي كما أن غزارة المفيض وصلت إلى نحو 20 متراً مكعباً بالثانية، مبيناً أن السد يسهم بتأمين مياه الشرب ورفع منسوب المياه الجوفية كما يتم استثماره سياحياً وزراعة الأسماك فيه منذ 3 سنوات.

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