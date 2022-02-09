رضوان الداية يشرح في كتابه الجديد أسباب جماهيرية شعر نزار قباني

دمشق-سانا

استطاع الشاعر الكبير نزار قباني إنزال اللغة من مجالس النخبة إلى الأرض بين الناس ملوناً إياها بتصاوير وأحاسيس نالت استحسانا لم يبلغه الشعر من قبل.

ويأتي كتاب “معجم لغة نزار قباني الشعرية ومقدمة في لغة نزار الشعرية وخصائصها المكانية والزمانية والحالية” للدكتور الباحث اللغوي محمد رضوان الداية مرجعاً في خصوصيات اللغة الشعرية النزارية ومميزاتها وما احتوته من المفردات البسيطة السهلة التي تربع خلالها شاعر الياسمين على عرش الشعر في نظر الجميع.

ويشير الداية في مقدمة الكتاب إلى أن الذي اعتمده الشاعر قباني في شعره ليس لغة ثالثة وسطاً بين العامية والفصحى ولكن استوت له تلك اللغة من ثقافته العربية الفصيحة الواسعة ومن معايشته الكلام الدمشقي الشامي وائتلافه معه وصدوره عنه إلى مصادر أجنبية أخرى أسهمت في تشكيل لغته الشعرية وإنشاء عباراته والتعبير عن ذاته.

ويميز الداية في مفردات قباني اللفظ الدمشقي الذي اختصت به دمشق والشامي الشائع في بلاد الشام والشعبي الذي تشترك فيه مصر مع بلاد الشام والدخيل من اللغات الأجنبية الاخرى والمبتدع وهو ما ورد من مفردات صحيحة على وجه اقترحه الشاعر وجرى على لسانه وقلمه قاصداً عامداً إلى ذلك.

ويلفت الداية إلى أصداء الثقافة العربية والإسلامية والتراث في شعر قباني إضافة إلى السليقة والوعي الشعري لديه مؤكداً صلته الواضحة القوية بالعروض والوزن والقافية إضافة إلى محاولات قباني التحديث والإبداع فيها من خلال ابتكار تجديدات في بعض بحور الشعر.

يذكر أن الكتاب من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب يقع في 184 صفحة من القطع المتوسط.

أما المؤلف الدكتور محمد رضوان الداية فهو من مواليد دوما 1938 حاصل على إجازة في الآداب من جامعة دمشق عام 1960 وعلى درجتي ماجستير ودكتوراه من جامعة القاهرة ولديه أكثر من 70 كتاباً في التأليف والتحقيق وحائز جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهو عضو مراسل في مجمع اللغة العربية.

بلال أحمد

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