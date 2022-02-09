مباحثات روسية بريطانية بشأن مبادرة الضمانات الأمنية

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم عن عقد مباحثات روسية بريطانية في موسكو بشأن مبادرة الضمانات الأمنية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها للصحفيين: إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيناقش غداً في موسكو مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قضية تطوير ضمانات أمنية طويلة الأمد ومضمونة قانونياً لروسيا إضافة إلى مناقشة حالة وآفاق العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على الأمن الأوروبي.

وأضافت زاخاروفا: إنه من المقرر أن يلتقي لافروف الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو في الـ 15 من شباط لمناقشة النقاط الإشكالية في عمل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية تلقت مؤخراً رداً مكتوباً من الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن مقترحات تتعلق بالضمانات الأمنية وذلك عقب محادثات أمنية جرت بين روسيا وكل من أمريكا والناتو في جنيف وبروكسل الشهر الماضي.

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