فوز المجد على العربي وتعادل الكسوة مع جرمانا في دوري الدرجة الأولى

دمشق-سانا

فاز فريق المجد على العربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب الجلاء بدمشق ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة الذهاب الدور الثاني لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية.

وسجل هدفي الفريق الفائز علي حلوة بالشوط الأول فيما سجل لفريق العربي قصي مرشد في الشوط الثاني.

وفي إطار الدور الثاني لحساب المجموعة ذاتها تعادل الكسوة مع جرمانا 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب الكسوة.

وبهذه النتائج تصدر فريق جرمانا ترتيب فرق المجموعة برصيد أربع نقاط تلاه المجد والعربي بثلاث نقاط وأخيراً الكسوة بنقطة واحدة.

وتتنافس في الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم فرق العربي والكسوة والمجد وجرمانا من مرحلتين ذهاباً وإياباً يتأهل في نهايتهما الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني للدور النهائي.

عمر الطويل

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