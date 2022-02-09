انخفاض احتياطيات الغاز في ألمانيا إلى مستوى مقلق

برلين-سانا

حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم من أن احتياطيات الغاز في البلاد انخفضت إلى مستوى مقلق مع ازدياد الضغوط على إمدادات الطاقة في أوروبا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم الوزارة قولها خلال مؤتمر صحفي “نحن بالطبع نراقب وضع مستويات المخزونات وهو حتما مقلق” مشيرة إلى أن المخزونات هي حالياً عند مستوى 35 إلى 36 بالمئة من قدرتها القصوى بالمقارنة مع 82 بالمئة في العام الماضي.

ويشكل الغاز 26.7 بالمئة من إجمالي الطاقة المستهلكة في ألمانيا.

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