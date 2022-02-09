أكثر من 5000 مليار ليرة سورية قيمة الدعم المقدم في قطاع الكهرباء

دمشق-سانا

رغم كل الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية نتيجة الأعمال الإرهابية استمرت الدولة بتقديم الدعم للمستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية حيث تصل نسبة الدعم في هذا القطاع إلى أكثر من5000 مليار ليرة سورية حسب مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر.

وأشار الظاهر في تصريح لمندوبة سانا إلى أن وزارة الكهرباء رغم أنها رفعت أسعار التعرفة خلال الفترة الماضية إلا أن الدعم مستمر لمستهلكي الكهرباء على كل مستويات وقياسات التوتر مبيناً أن أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي حيث تبلغ 70 بالمئة.

وأوضح الظاهر أن الكهرباء المخصصة للأغراض المنزلية توزع على شرائح تبدأ الشريحة الأولى من استطاعة 1 كيلو إلى 600 كيلو واط ساعي حيث يكلف كل كيلو واط ساعي 315 ليرة سورية فيما يباع للمستهلك بـ 2 ليرة والثانية من استطاعة 601 إلى 1000 كيلو واط يباع بـ 6 ليرات سورية والثالثة من 1001 إلى 1500 يباع بـ20 ليرة والرابعة من 1501 إلى 2500 يباع بـ 90 ليرة سورية أما الشريحة من 2500 كيلو واط ساعي فما فوق فيباع بـ 150 ليرة سورية وهذه الأرقام تدل وفق الظاهر على كمية الدعم الكبير المقدم في مجال الطاقة الكهربائية المنزلية.

وبالنسبة للكهرباء المباعة للمستهلكين التجاريين والصناعيين على مستويات توتر مختلفة 230 و66 و20 كيلو فولط تختلف تعرفة البيع باختلاف التوتر فالكهرباء على التوتر 230 تباع بـ 142 ليرة سورية وهي تستخدم لمضخات الري وعلى التوتر 66 كيلو فولط تبلغ كلفة الكيلو واط الساعي 189 ليرة ويباع بـ 118 ليرة سورية وتستخدم لمعامل الإسمنت وأغراض أخرى.

ولفت الظاهر إلى أن الطاقة المباعة على التوتر 20 كيلو فولط هي توتر متوسط تبلغ كلفة الكيلو واط الساعي منها 201 ليرة سورية ويباع بـ 117 ليرة وبالنسبة للمستهلكين على التوتر0.4\20 كيلو فولط لأغراض الري والزراعة والبرادات تبلغ كلفة الكيلو واط الساعي 214 ليرة سورية ويباع بـ 40 ليرة سورية.

وبالنسبة لكلفة الكيلو واط الساعي الذي يباع لمضخات الشرب أوضح الظاهر أنها تبلغ 214 ليرة فيما يباع بـ 100 ليرة سورية وكلفة الكيلو واط الساعي المستخدم للأغراض التجارية تبلغ 214 ليرة يباع بـ 120 ليرة وكلفة الكيلو واط الساعي للأغراض الصناعية 214 ليرة يباع بـ 120 ليرة وكلفة الكيلو واط الساعي للجمعيات الخيرية تبلغ 214 ليرة يباع بـ50 ليرة سورية.

أما بالنسبة للطاقة المباعة على التوتر 0.4 لأغراض الري والزراعة والبرادات بين الظاهر أن كلفة الكيلو واط الساعي 315 ليرة ويباع بـ 40 ليرة وكلفة التجاري والحرفي 315 ليرة يباع بـ 100 ليرة بينما كلفة الكيلو واط الساعي للجمعيات الخيرية 315 ليرة يباع بـ 50 ليرة.

ونوه الظاهر بوجود دعم آخر تقدمه الدولة عن طريق وزارة الكهرباء للمواطنين عبر صندوق دعم الطاقات المتجددة من خلال تأمين قروض ميسرة لهم دون فوائد للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بحيث تتحمل وزارة الكهرباء فوائد هذه القروض.

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