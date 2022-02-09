اليابان تمدد حالة شبه الطوارئ لمواجهة كورونا

طوكيو-سانا

أعلنت الحكومية اليابانية اليوم عزمها تمديد حالة شبه الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه من المقرر تمديد حالة شبه الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع في العاصمة طوكيو و12 مقاطعة أخرى وسط استمرار موجة الفيروس والضغوط على النظام الطبي في البلاد.

وسجلت اليابان اليوم 40 ألفاً و505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و525745 إصابة في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 19673 حالة بعد تسجيل 44 وفاة جديدة.

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