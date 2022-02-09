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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة وسط الخليل

2022-02-09

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة وسط الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت تنديداً بجرائم الاحتلال ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وانطلقت مظاهرة نظمها عشرات الطلبة على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي كان أحدثها جريمة أمس التي أدت إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين في نابلس.

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