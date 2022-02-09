تخصيص 246 ألف غرسة أشجار مثمرة للمتضررين من الحرائق في اللاذقية خلال العام الجاري

اللاذقية-سانا

وزعت مديرية زراعة اللاذقية حتى تاريخه 497738 غرسة أشجار مثمرة للمزارعين وهي مستمرة بعملية التوزيع والبيع حتى نهاية شهر آذار المقبل منها 264855 غرسة حمضيات و161218 غرسة زيتون إضافة إلى 71665 غرسة من الأشجار المثمرة المتنوعة.

وبين رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمديرية المهندس مضر جناد في تصريح لـ سانا الاقتصادية أن غراس الأشجار المثمرة الأخرى توزعت على 25926 غرسة تين و21455 غرسة رمان و8967 غرسة إجاص مطعم و4897 غرسة خوخ مطعم و2426 غرسة جوز و1805 غرسات كاكي و1487 غرسة كيوي و 1574 إضافة لعدد من غراس الأفوكادو والتفاح المطعم والإكي دنيا واللوز والعناب والمشمش والتوت والكرمة مشيراً إلى أنه تم تخصيص عدد من المحافظات بـ 54500 غرسة من الأشجار المثمرة.

ولفت جناد إلى أن خطة المديرية لعام 2021-2022 تتضمن إنتاج 491819 غرسة حمضيات و336000 غرسة زيتون إضافة إلى إنتاج 238000 غرسة أشجار مثمرة متنوعة مشيراً إلى أنه تم تخصيص 246 ألف غرسة هذا العام من الحمضيات والزيتون والأشجار متساقطة الأوراق لتعويض المزارعين المتضررين من حرائق عام2020 وتشكلت لجان فرعية لدراسة الواقع الميداني للأماكن المحروقة ومعاينة الأماكن التي تجددت طبيعياً كأشجار الزيتون والعمل على تقديم المستحقات من الغراس للمزارعين المتضررين بما يتناسب مع أرض الواقع.

فراس زرده

نشرة سانا الاقتصادية

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