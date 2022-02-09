الخارجية الروسية: لا توجد نية أو مؤشر لغزو أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أنه لا توجد نية أو مؤشر على أن بلاده تريد غزو أوكرانيا كما تزعم الدول الغربية مشيراً إلى أن الحملات الإعلامية الغربية تضخم وتزيف الواقع والحقائق.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بانكين قوله اليوم في كلمة أمام نادي فالداي “إن مزاعم الغرب تجاه روسيا بتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع” لافتاً إلى أن هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وفي سياق متصل أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في تصريح لقناة روسيا 24 التلفزيونية أن روسيا لم تعلن عن أي خطط عدوانية ضد أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق إن روسيا لا تمثل تهديدا لأي طرف آخر ولا تسعى لإيجاد ذرائع لخلق صراع حول أوكرانيا موضحاً أن الهستيريا حولها تهدف إلى التغطية على النهج الذي تتبعه كييف في انتهاك اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس.

وفي سياق آخر انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف رد حلف الناتو على مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية.

وقال ريابكوف في تصريح له اليوم إن رد الناتو يتضمن نسبة من الفظاظة والصياغة المثيرة للتساؤل وهو أكثر فوضى من الرد الأمريكي لافتاً إلى أن موسكو لن تسمح بإغراقها بالكلام ويتم الآن التركيز على تحليل رد الفعل الغربي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية تلقت مؤخراً رداً مكتوباً من الولايات المتحدة وحلف الناتو بشأن مقترحات تتعلق بالضمانات الأمنية وذلك عقب محادثات أمنية جرت بين روسيا وكل من أمريكا والناتو في جنيف وبروكسل الشهر الماضي.

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