حملة نظافة في أحياء القامشلي

القامشلي-سانا

أطلق مجلس مدينة القامشلي اليوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حملة نظافة في عدة أحياء بالمدينة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس سهيل رهاوي في تصريح لمراسلة سانا أنه تم اليوم البدء بحملة النظافة في حي زنود بالمدخل الجنوبي لمدينة القامشلي بمشاركة مئة عامل وتم خلال الحملة ترحيل أكثر من ألف متر مكعب من القمامة.

وأشار رهاوي إلى ان العمل مستمر بمختلف أحياء المدينة مع التزام العمال بإجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا.

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