مقاطعة ساسكاتشوان الكندية ترفع جميع قيود كورونا

أوتاوا-سانا

أعلنت مقاطعة ساسكاتشوان الكندية اليوم رفع جميع القيود المفروضة في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا على خلفية احتجاجات مناهضة لهذه القيود.

وذكرت صحيفة ذا ستار الكندية أن “معظم إجراءات ساسكاتشوان التي تم فرضها في أيلول الماضي عندما انتشر متحور كورونا (دلتا) في جميع أنحاء كندا سوف تنتهي في منتصف ليل الأحد المقبل”.

ومن المتوقع أن تحذو مقاطعة ألبرتا حذو ساسكاتشوان قريباً على الرغم من معارضة بعض الأطباء والممرضات لرفع إجراءات الحظر بينما أعلنت مقاطعة كيبيك أنها سترفع القيود واقترح رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا جيسون كيني التخفيف التدريجي للقيود الوبائية في مقاطعته.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency