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كيلين: تهديد روسيا بالعقوبات أمر غير مجد

2022-02-09

لندن-سانا

نصح السفير الروسي في لندن أندريه كيلين وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين ليز تروس وبن والاس بعدم تهديد روسيا بفرض عقوبات خلال زيارتهما المقبلة لموسكو.

وقال كيلين في مقابلة مع وكالة تاس الروسية: “إذا كانوا سيأتون إلى روسيا لتهديدنا بالعقوبات مرة أخرى فهذه مسألة غير مجدية.. ونحن لا نرى أي إشارات على أن بريطانيا حاولت تقديم شيء بناء في مناقشة المقترحات التي قدمناها بشأن الضمانات الأمنية… وإذا طوروا أفكارا على غرار كيفية الرد البناء على عروضنا فإن مثل هذه المحادثة تهمنا بلا شك”.

وكان كيلين أعلن في وقت سابق أن الوزيرة البريطانية تروس من المفترض أن تزور موسكو في الـ 10 من شباط.

وفي الآونة الأخيرة نشرت تروس عدداً من التصريحات الحادة حول روسيا على صفحتها على تويتر رددت فيها المزاعم الغربية حول نية موسكو “غزو أوكرانيا”.

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