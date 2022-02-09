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اختبار صيني يكتشف كورونا بأربع دقائق

2022-02-09

لندن-سانا

ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية أن باحثين صينيين من جامعة فودان في مدينة شنغهاي شرق الصين اخترعوا اختباراً جديداً يمكنهم من اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا في مدة لا تتجاوز الأربع دقائق فقط مع الحفاظ على دقة النتائج.

ونقلت الصحيفة عن العلماء الصينيين قولهم اليوم “إن الطريقة الجديدة التي توفر السرعة وسهولة التشغيل والحساسية العالية وقابلية النقل يمكن أن تغير قواعد اللعبة في اختبار فيروس كورونا” مؤكدين أن لديهم حلاً لفترات الانتظار الطويلة نسبياً التي تأتي مع اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي آر” فعلى الرغم من أنها تعتبر الأكثر دقة وحساسية في السوق إلا أنها تمثل عيبا مرتبطا بالوقت ولا سيما في فترات الطلب السريع ما يؤدي إلى تراكم خطير في معالجة النتائج.

وأضاف العلماء “قمنا بتطبيق مستشعر حيوي كهروميكانيكي لاكتشاف الفيروس سارس كوفيد 2 المسبب لمرض كوفيد 19 في جهاز نموذج أولي متكامل ومحمول واكتشف الفيروس في أقل من أربع دقائق”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجربة العلماء تضمنت أخذ عينات من 33 شخصا في شنغهاي أصيبوا بفيروس كورونا مع إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي ار” بالتوازي وتم الكشف عن النتائج خلال الدقائق الأربع.

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