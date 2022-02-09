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مصر تسجل 60 حالة وفاة و2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022-02-09

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 60 حالة وفاة و2194 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 444117 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 23053 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 3121 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 377600 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 59 حالة وفاة و2272 إصابة بفيروس كورونا.

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