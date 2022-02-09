9 شباط 2021- وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ

دمشق-سانا

/1825/ مجلس النواب الأمريكي يصوت على انتخاب جون كوينسي آدامز رئيسا للولايات المتحدة وذلك بسبب عدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية الأصوات.

/1946/ وفاة رئيس الديوان الملكي في مصر أحمد حسنين باشا وذلك نتيجة حادث سيارة.

/1959/ الإعلان عن الدستور الكوبي.

/1963/ إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم.

/1971/ عودة مركبة الفضاء أبولو14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.

/1979/ انتخاب الشاذلي بن جديد رئيساً للجزائر.

/1992/ إعلان حالة الطوارئ في الجزائر بعد الأزمة السياسية فيها.

/2001/ الغواصة الأمريكية غرينفيل تصطدم بسفينة يابانية ما يؤدي إلى غرقها.

/2004/ مجموعة من المتطرفين اليهود في كيان الاحتلال الإسرائيلي يحطمون أعمدة رخامية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد الأقصى يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى.

/2021/ وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

من مواليد هذا اليوم..

/1773/ ويليام هنري هاريسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التاسع.

/1943/ جوزيف ستيجلز.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام /2001/.

من وفيات هذا اليوم..

/1946/ أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي المصري.

/1963/ عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق.

/1994/ هوارد تيمن.. عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام /1975/.

/2001/ هيربرت سيمون.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام /1978/.

أعياد ومناسبات..

عيد القديس مارون.

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