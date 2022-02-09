9 شباط 2021- وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ

دمشق-سانا
/1825/ مجلس النواب الأمريكي يصوت على انتخاب جون كوينسي آدامز رئيسا للولايات المتحدة وذلك بسبب عدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية الأصوات.
/1946/ وفاة رئيس الديوان الملكي في مصر أحمد حسنين باشا وذلك نتيجة حادث سيارة.
/1959/ الإعلان عن الدستور الكوبي.
/1963/ إعدام رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم.
/1971/ عودة مركبة الفضاء أبولو14 إلى الأرض بعد هبوطها على سطح القمر.
/1979/ انتخاب الشاذلي بن جديد رئيساً للجزائر.
/1992/ إعلان حالة الطوارئ في الجزائر بعد الأزمة السياسية فيها.
/2001/ الغواصة الأمريكية غرينفيل تصطدم بسفينة يابانية ما يؤدي إلى غرقها.
/2004/ مجموعة من المتطرفين اليهود في كيان الاحتلال الإسرائيلي يحطمون أعمدة رخامية بالقرب من المتحف الإسلامي داخل ساحة المسجد الأقصى يعود تاريخها إلى العصور الإسلامية الأولى.
/2021/ وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.
من مواليد هذا اليوم..
/1773/ ويليام هنري هاريسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التاسع.
/1943/ جوزيف ستيجلز.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام /2001/.
من وفيات هذا اليوم..
/1946/ أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي المصري.
/1963/ عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق.
/1994/ هوارد تيمن.. عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام /1975/.
/2001/ هيربرت سيمون.. اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام /1978/.
أعياد ومناسبات..
عيد القديس مارون.
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