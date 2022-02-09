ضحايا كورونا حول العالم أكثر من خمسة ملايين و778 ألف شخص

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من خمسة ملايين و778 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 400110920 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5778867 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 319962589 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 930984 حالة وفاة من أصل 87437000 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 505308 حالات وفاة من أصل 42409052 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 633810 حالات وفاة من أصل 26776620 إصابة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency